المسماري: ضحايا السيول في درنة فقط تجاوزوا 2000 شخص

أخبارليبيا24

كشف المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء أحمد المسماري، أن ضحايا الفيضانات المترتبة على مرور عاصفة “دانيال” على الساحل الليبي تجاوزت 2000 شخص في مدينة درنة فقط.

وأوضح المسماري في مؤتمر صحفي أن الكثير من الطرق قطعت نهائيا نتيجة السيول التي اجتاحت المنطقة، سواء بشكل جزئي أو كلي.

وأشار المتحدث إلى أن القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر، أعلن رفع درجة الاستعداد في كل وحدات القوات المسلحة، لكن الرياح العاتية منعت استخدام القوات الجوية.

ولفت المسماري إلى أن القوات المسلحة قدمت مساعدات للمتضررين في أماكن الإيواء، سواء بالمواد الغذائية أو الأدوية.

ولفت إلى أن العديد من المتضررين خرجوا من الأماكن المنكوبة دون ممتلكاتهم، ومنهم من فقد أسرته كلها أو جزء منها،

وذكر المتحدث أن جميع المدن الليبية هبت لإرسال المساعدات للمدن المتضررة من العاصفة والسيول، وأثبتوا أن الليبيين يد واحدة أمام حدث استثنائي غير مسبوق.

وشكر المسماري دولة مصر بعد توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي بدعم الليبيين بالكامل في جميع النواحي جراء كارثة العاصفة والسيول.