المجلس البلدي بدرنة يُعلن انهيار سدين في المدينة جراء السيول

11 سبتمبر، 2023 3:40 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي بدرنة، اليوم الاثنين، انهيار سدين في المدينة، حسب بيان مقتضب نشره على صفحته الرسمية عبر موقع فيسبوك.

في وقت سابق، أعلنت الحكومة الليبية مدينة درنة “مدينة منكوبة” إثر السيول التي اجتاحتها إثر العاصفة “دانيال” التي ضربت مدن المنطقة الشرقية.

وقال رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، إنه وجه بتسخير إمكانات أجهزة الدولة جميعها ووزاراتها ومؤسساتها، لإغاثة الأهالي في المناطق المتضررة جراء السيول والفيضانات الناجمة عن العاصفة “دانيال”.

جاء ذلك في كلمة خلال اجتماع طارئ للحكومة، اليوم الإثنين؛ لمناقشة تداعيات الفيضانات والسيول في المنطقة الشرقية.

وتابع الدبيبة: “نعقد هذا الاجتماع العاجل لنستمر في اتخاذ الإجراءات اللازمة، وإغاثة شعبنا من كارثة السيول التي لم يسبق لها مثيل في مدن البيضاء ودرنة والمرج وطبرق والبياضة وبطة، وجميع مدن وقرى جبلنا الأخضر والساحل الشرقي، وصولا إلى بنغازي”.

11 سبتمبر، 2023 3:40 م
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