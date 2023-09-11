الكهرباء تسير قافلة مجهزة لصيانة الأعطال الناجمة عن العاصفة في شرق ليبيا

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قال، المتحدث باسم الشركة العامة للكهرباء، وئام التائب، اليوم الإثنين، إن الشركة أرسلت قافلة مجهزة بكافة الاحتياجات والمعدات اللازمة من مخازن الشركة بطرابلس نحو المنطقة الشرقية لصيانة الأعطال الحاصلة جراء العاصفة القوية والأمطار الغزيرة التي شهدتها المنطقة.

وأضاف التائب، أن هذه الشحنة المسيرة بشكل عاجل تضم أكثر من 15 شاحنة موزعة على مناطق إجدابيا، الهلال النفطي، بنغازي، الجبل الأخضر، وصولا إلى طبرق لدعم دوائر التوزيع.

وقال إنّه تم تجهيز فرق صيانة تضم عناصر من المنطقة الغربية بالكامل وتستعد للتوجه إلى المواقع المتضررة بالمنطقة الشرقية، لمساندة فرق الشركة بالمناطق المنكوبة في عمليات صيانة الأضرار الناجمة عن السيول الجارفة.

وأضاف، أن هنالك العديد من الأضرار التي لحقت بمكونات الشبكة الكهربائية، بالمناطق المنكوبة بالجناح الشرقي، وصلت لسقوط عدد من أبراج نقل الطاقة، لافتًا إلى أن فرق الصيانة تمكنت من إرجاع الكهرباء للمواقع التي انحسرت بها المياه والعمل متواصل لمعالجة باقي الأضرار في أسرع وقت ممكن.

وقال التائب، إنّه حتى الآن لم يتكشف الحجم الحقيقي للإضرار، التي لحقت بالشبكة بالمناطق المنكوبة، بسبب صعوبة الوصول إليها وارتفاع منسوب المياه، الذي أدى إلى انقطاع الطرق المؤدية إليها.