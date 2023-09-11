القمر الصناعي الأوروبي “أيلوس” يسقط محترقا نحو الأرض

أخبار ليبيا 24 – متابعات

نشرت وكالة الفضاء الأوروبية صورًا لقمرها الصناعي “أيلوس” وهو يسقط مشتعلاً في الغلاف الجوي للأرض.

وتم إطلاق “أيلوس” إلى الفضاء في عام 2018، وكان أول قمر صناعي مزود بتقنية ليزر قوية،

قادرة على مراقبة الرياح على نطاق عالمي، وانتهت مهمته في يوليو الماضي.

وخلال مهمته التي استمرت خمس سنوات، أسهم “أيلوس” بتحسين التنبؤات الجوية والنماذج المناخية.

وعندما انتهت مهمة القمر الصناعي، تحول إلى مجرد خردة فضائية، وعادة ما تخرج الأقمار الصناعية القريبة غير المفيدة من مدارها، وتعود إلى الأرض، وتحترق في الغلاف الجوي لكوكبنا.

وانتهزت وكالة الفضاء الأوروبية نهاية “أيلوس” كفرصة لتجربة مناورة إعادة دخول جديدة تسمى “إعادة الدخول المساعدة”،

والتي من المفترض أن تجعل إيقاف تشغيل الأقمار الصناعية أكثر أمانًا.

وتضمنت هذه المناورة إطلاق محرك القمر الصناعي لتقليل سرعته، مما أدى إلى اصطدامه بالغلاف الجوي للأرض بشكل أسرع.

وأتاح ذلك لوكالة الفضاء الأوروبية رسم خريطة دقيقة للمكان الذي سيدخل فيه القمر الصناعي في النهاية إلى الغلاف الجوي للأرض، ما ساعد على تقليل مخاطر أي حطام لم يحترق تمامًا عند الهبوط قرب أي منطقة مأهولة بالسكان.