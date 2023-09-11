العاصفة “دانيال” تصل الأراضي المصرية.. وبيان عاجل من هيئة الأرصاد!

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في مصر، في بيان عاجل عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك

أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى تشكل العاصفة دانيال على الحدود المصرية بكامل تفاصيل طبقات السحب المختلفة

والأتربة المصاحبة لها، وتؤثر حاليا على أقصى غرب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد أن تأثير العاصفة دانيال على أقصى غرب مصر سيكون في هيئة منخفض متعمق

يصاحبه نشاط رياح مثير للرمال والأتربة على شمال الجمهورية حتى شمال الصعيد.

وأضافت أن من المتوقع سقوط أمطار على مناطق السلوم ومطروح سيوة اليوم الإثنين،

على أن تمتد إلى الإسكندرية ليلا، ثم تبدأ السحب بدخول البلاد يصاحبها سقوط الأمطار قد تكون غزيرة ورعدية على أقصى غرب البلاد.

وتابعت: “كما تتأثر البلاد بنشاط رياح مثير للرمال على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال الصعيد”،

مطمئنة المواطنين بأن العاصفة دانيال فقدت معظم قوتها بعد وصولها لليابسة في ليبيا، لذلك من المتوقع أن يكون تأثيرها مختلفا تماما على مصر.