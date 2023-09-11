الصومال تواصل دحر “الشباب”.. وتستعيد بلدة “عيل غرس”

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يواصل الصومال طريقه لتحييد إرهاب حركة “الشباب”، حيث أعلن الجيش، اليوم الإثنين، عن استعادة بلدة “عيل غرس” الاستراتيجية وسط الصومال، بحسب وسائل إعلام رسمية، أكدت سيطرة الجيش على البلدة، إلى جانب قوات الدفاع الشعبية المساندة لها، بعد طرد المسلحين من المنطقة.

وتقع بلدة “عيل غرس” بين عاصمة ولاية غلمدغ طوسمريب ومدينة عيل بور بمحافظة غلغدود وسط البلاد، وتعد نقطة انطلاق نحو أهداف متقدمة للعملية العسكرية التي يجريها الجيش.

ووصفت وسائل إعلام رسمية استعادة البلدة بـ”الانتصار العظيم” في الحرب على الإرهاب، في إشارة إلى أهمية المدينة للمعارك الجارية هناك.

ويوجد الرئيس حسن شيخ محمود في مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ لدفع العمليات العسكرية ضد حركة الشباب الإرهابية، في دفعة معنوية لقوات الجيش، في حربها.

وكان تفجير لغم أرضي أسفر عن مقتل نائب في البرلمان المحلي بولاية غلمدغ وعضو في مجلس بلدية طوسمريب عاصمة الولاية، فيما أكدت مصادر صحفية مقتل مسؤولين محليين خلال قيادتهم العمليات القتالية في البلدة.

ويعد استعادة بلدة “عيل غرس” دفعة معنوية للجيش والقوات المحلية، عقب انسحابات تكتيكية شهدتها جبهات القتال خلال الأسابيع الماضية.

كما يؤكد الخبراء أن استعادة هذه البلدة بمثابة انطلاقة جديدة وعودة سريعة إلى مسار هجومي للعملية الجارية ضد الإرهاب.