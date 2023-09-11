السفارة الأمريكية: تواصلنا مع الأمم المتحدة والسلطات الليبية للمساعدة عقب كارثة اجتياح السيول لمدن ومناطق شرق البلاد

11 سبتمبر، 2023 10:13 م
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أخبارليبيا24

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا اليوم الإثنين، أنها على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتقديم المساعدات عقب كارثة السيول التي ضربت مناطق شرق البلاد.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها على “تويتر” :”نحن على تواصل مع الأمم المتحدة والسلطات في ليبيا لتحديد أسرع وقت يمكن خلاله توجيه المساعدة الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها”.

وأعلنت المُنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية للأمم المتحدة في ليبيا، جورجيت غانيون، أنها كلفت فريق الاستجابة للطوارئ بالاستعداد لدعم السلطات المحلية والشركاء في الشرق الليبي.

وتعاني مناطق الشرق الليبي والجبل الأخضر منذ أمس الأحد سيولًا عارمة تسببت في مقتل وفقدان عشرات المواطنين، وغرق العديد من المساكن، وانهيار البنية التحتية، جراء عاصفة “دانيال”.

11 سبتمبر، 2023 10:13 م
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