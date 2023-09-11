الحكومة الليبية تعلن الحداد ثلاثة أيام على ضحايا السيول في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، اليوم الإثنين، الحداد وتنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة ثلاثة أيام حدادا على ضحايا السيول في شرق ليبيا.

وقالت الحكومة، إن “رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية يصدر قرارًا بتنكيس الأعلام بكافة مرافق الدولة وإعلان الحداد 3 أيام”.

درنة منكوبة

وفي وقت سابق اليوم أعلن حماد، درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وطالب حماد، كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

سيول جارفة

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، حيث أغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء.

وأسفرت السيول عن وقوع عدد من الضحايا، حيث أعلنت مديرية أمن البيضاء، اليوم الإثنين، انتشال عدد من الجثث بعد مصرع أصحابها نتيجة السيول.

وقالت المديرية، إن فرق الإنقاذ بمركز شرطة عمر المختار ومركز شرطة تنملو تعمل على انتشال بعض الجثث نتيجة للفيضانات والسيول.

وطالبت المديرية لمن لديهم مفقودين بمنطقة عمر المختار التوجه إلى مستشفى عمر المختار للتعرف عليهم.