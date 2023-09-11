الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم البلديات المتضررة من السيول في شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة من جراء السيول في شرق ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان، مقتضب، إن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً لجهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

وأعربت البعثة الأممية عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

تتابع الأمم المتحدة في ليبيا عن كثب حالة الطوارئ الناجمة عن الظروف الجوية القاسية في المنطقة الشرقية من البلاد. ونعرب عن تعازينا القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما نعرب عن تعاطفنا الصادق مع جميع المتضررين. pic.twitter.com/P9Vh2Lzyyb — UNSMIL (@UNSMILibya) September 11, 2023

سيول وفيضانات

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، حيث أغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، اليوم الإثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

أعلن عميد بلدية البيضاء، صفى الدين هيبة، الأحد، أن الوضع أصبح خارج السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح اليوم.

وقال هيبة، في بيان، “نعلن وبكل أسف بأن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، وعليه نطالب كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.