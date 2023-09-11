الأمم المتحدة تعلن استعدادها لدعم البلديات المتضررة من السيول في شرق ليبيا

11 سبتمبر، 2023 11:49 ص
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أخبار ليبيا 24

أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، اليوم الإثنين، استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود التي تبذلها السلطات المحلية والبلديات المتضررة من جراء السيول في شرق ليبيا.

وقالت البعثة، في بيان، مقتضب، إن الأمم المتحدة مستعدة للاستجابة لحالة الطوارئ هذه وتقديم المساعدة الإغاثية العاجلة مساندةً لجهود الاستجابة على المستويين المحلي والوطني.

وأعربت البعثة الأممية عن تعازيها القلبية لأسر الذين فقدوا حياتهم، كما أعربت عن تعاطفها الصادق مع جميع المتضررين.

سيول وفيضانات

وتتعرض مناطق واسعة من شمال شرق ليبيا لموجة من السيول والفيضانات، حيث أغرقت السيول الناجمة عن الأمطار الغزيرة مناطق عدة من المرج وتاكنس والبيضاء، بعد أن وصلتها “العاصفة دانيال”.

وأصدر، رئيس الحكومة الليبية المعينة من البرلمان رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، اليوم الإثنين، قرارًا يعتبر درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

أعلن عميد بلدية البيضاء، صفى الدين هيبة، الأحد، أن الوضع أصبح خارج السيطرة جراء السيول الجارفة التي تضرب المدينة منذ صباح اليوم.

وقال هيبة، في بيان، “نعلن وبكل أسف بأن الوضع قد خرج عن السيطرة تماما، وعليه نطالب كل الحكومات والمسؤولين بالتدخل السريع والعاجل لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.

 

 

 

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11 سبتمبر، 2023 11:49 ص
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