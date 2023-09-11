الأرصاد: الأحوال الجوية تتجه للاستقرار على شمال شرق ليبيا

أخبار ليبيا 24

أكد المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين، اتجاه الأحوال الجوية للاستقرار هذا اليوم، حيث تقل فاعلية السحب الممطرة، ويتحسن الطقس تدريجياً من مساء اليوم على الشمال الشرقي لليبيا.

وأكد المركز، أن الأمطار كانت غزيرة يوم أمس الأحد على المناطق من بنغازي إلى الجبل الأخضر والدواخل، حيث تجاوزت معدلاتها بكثير خاصة على الجبل الأخضر مما تسبب في سيول وجريان الأودية وتراكم المياه في المناطق المنخفضة. وقال إن الطقس مستقر على معظم المناطق الغربية والجنوبية.

وأضاف، أن درجات الحرارة القصوى على المناطق الغربية تتراوح ما بين 29 و35 مئوية وعلى الشمال الشرقي ما بين 25 و35 مئوية ولا تتجاوز 23 مئوية على الجبل الأخضر، بينما تكون على الجنوب ما بين 33 و37 مئوية.