إعلان درنة مدينة منكوبة بسبب السيول

أخبار ليبيا 24

أعلن، رئيس الحكومة الليبية المعينة من مجلس النواب، رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حماد، درنة مدينة منكوبة بعد تعرضها لسيول وأمطار جارفة أضرت بالمدينة وسكانها.

وطالب حماد كافة الجهات المعنية اتخاذ الاجراءات والتدابير الاستثنائية اللازمة للتعامل مع الوضع في مدينة درنة وحماية السكان ومساعدتهم على تجاوز هذه الأزمة.

وخصصت الحكومة الأحد مبلغ 30 مليون دينار إلى بلدية درنة، ضمن 200 مليون دينار للبلديات والمتضررة من السيول والفيضانات.

وتسببت الأمطار الغزيرة الناتجة عن “العاصفة دانيال” إلى تدفق المياه بقوة في وادي درنة الذي يفصل المدينة إلى نصفين.

وكانت بلدية درنة قد وجهت تحذيراتها للمواطنين بشأن الأوضاع الجوية المتقلبة وجريان السيول.

وطالبت البلدية السكان بالتقيد بالإجراءات الطارئة من إخلاء المناطق المحاذية للساحل والتقيد بحظر التجول والتعاون مع الجهات المختصة.