وزارة العمل تصدر قرارًا جديدًا لأصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية

10 سبتمبر، 2023 12:19 ص
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العمالة الوافدة
العمالة الوافدة

أخبار ليبيا 24

نبهت وزارة العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية اليوم السبت، أصحاب الأنشطة الخدمية والتجارية بعدم تمكين العمالة الوافدة من إدارة حرف ومهن ذات علاقة بحفظ وتجهيز الغذاء كالمطاعم وجزارة اللحوم والمخبوزات دون توفر شروط اللياقة الصحية والخلو من الأمراض.

وطالبت الوزارة في بيان لها التأكد من معرفة العمالة لضوابط وشروط النظافة، والمعايير الصحية عند تجهيز وتقديم وحفظ الأغذية والمشروبات بالمحال التجارية والمطاعم وذلك بعد التقارير الدورية الواردة مؤخرا بتزايد حالات التسمم الغذائي للمواطنين.

10 سبتمبر، 2023 12:19 ص
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