مياه السيول والأمطار تغمر مبنى مركز البيضاء الطبي

أخبار ليبيا 24

تسببت مياه السيول والأمطار الغزيرة في غمر مبنى مركز البيضاء الطبي بمنطقة الجبل الأخضر شرقي البلاد، اليوم الأحد؛ وذلك إثر انهيار السور الخلفي للمبنى جراء ضغط السيول الجارفة نتيجة موجة الطقس السيئ الذي يجتاح مناطق شرق ليبيا.

وأوضح المركز أن الأطقم الطبيبة والمساعدة والعاملون بالمركز يبذلون جهودًا كبيرة لإخلاء المبنى بالكامل من المرضى، وأظهرت مقاطع فيديو نشرها المركز ارتفاع منسوب المياه داخل المركز الذي يعد من أكبر المرافق الصحية بمنطقة الجبل الأخضر.

وأكد المركز أن نقل جميع مرضى العنايات إلى المستشفيات الخاصة بالمدينة عن طريق سيارات الإسعاف وإخلاء كافة الأقسام داخل المركز، وذلك بعد أن خرج الوضع عن السيطرة تمامًا، وفق بيان المركز.