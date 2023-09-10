مصادر تؤكد اجتياح السيول لبعض شوارع منطقة تاكنس ودخول المياه للمنازل

أخبارليبيا24

أكدت مصادر متطابقة اليوم الأحد، أن السيول نتيجة الأمطار الغزيرة اجتاحات بعض الشوارع في منطقة تاكنس الواقعة جنوب الجبل الأخضر.

وأوضحت المصادر، أن السيول تسببت في قطع بعض الطرقات وارتفاع منسوب مياه الأمطار ودخولها لعدة منازل بالقرية.

ووثق مواطنون من المنطقة مقاطع مرئية وصورًا للسيول والأمطار التي غمرت عدد من الشوارع ودخلت المنازل نتيجة العاصفه المتوسطيه اللي ضربت الشمال الشرقي لليبيا.

وكانت غرفة الطوارئ المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن حظر تجول احترازي في بنغازي وأغلب مدن شرق ليبيا، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء أمس السبت بسبب العاصفة المتوقع أن تضرب الساحل الليبي.

وقالت الغرفة، في بيان، تلاه وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، إنها قد تعمل على إخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن بديلة مؤقتة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، وناشدت المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.