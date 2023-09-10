مديرية أمن إجدابيا تحذر من انعدام الرؤية بشكل نهائي

أخبار ليبيا 24

حذرت مديرية أمن إجدابيا، اليوم الأحد، من انعدام الرؤية بشكل نهائي من المنطقة الممتدة من منطقة الأربعين غرباً وحتى إجدابيا و طريق إجدابيا طبرق.

وفي وتحذير لها أهابت مديرية أمن إجدابيا بكافة المواطنين بعدم التنقل بالمناطق المذكورة إلا بعد أخذ الإذن من المديرية وذلك لصعوبة التحرك، راجيا التقيد حفاظا على السلامة العامة.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد الجوية اليوم الأحد سقوط أمطار جيدة الى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق (بنغازي– المرج-الجبل الاخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل) مما تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها احياناً (70)كم/س.