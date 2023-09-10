محذرًا من السيول والرياح القوية..الأرصاد الجوية: أمطار جيدة على مناطق شمال شرق ليبيا

أخبارليبيا24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن يشه الطقس اليوم الأحد سقوط أمطار جيدة إلى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق (بنغازي– المرج-الجبل الأخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل).

وأضاف المركز أن هذه الأمطار تسبب في جريان الأودية المحلية وتجمع المياه في الأماكن المنخفضة، مع رياح قوية على أغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها أحياناً (70)كم/س.

وتابع المركز أن الفرصة تبقى مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت–مناطق الخليج–إجدابيا)، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من هذا اليوم.

وأوضح المركز أن البحر يكون مضطربًا على الساحل الشرقي حيث من المتوقع أن يصل إرتفاع الموج إلى (4) أمتار هذا اليوم، وقليل الاضطراب على الساحل الغربي.

وأفاد المركز أنه من المتوقع أن تقل سرعة الرياح وتتناقص الأمطار مع استقرار تدريجي لحالة الطقس من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي.

وكانت غرفة الطوارئ المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن حظر تجول احترازي في بنغازي وأغلب مدن شرق ليبيا، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء أمس السبت بسبب العاصفة المتوقع أن تضرب الساحل الليبي.

وقالت الغرفة، في بيان، تلاه وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، إنها قد تعمل على إخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن بديلة مؤقتة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، وناشدت المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.