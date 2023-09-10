له أثر على استقرار ليبيا سياسيًا..العرادي يعلق على لقاء أردوغان والسيسي

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علق عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي عبدالرزاق العرادي على لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المقامة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقال العرادي في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” :”لقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على هامش اجتماع G20 سيكون له أثر كبير على الاستقرار والوضع السياسي في ليبيا”.

وأضاف عضو الملتقى في تغريدته كذلك :”وتيرة التغيير السياسي ستكون سريعة من الآن فصاعدا”.

وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، التقى اليوم الأحد، بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على هامش القمة 18 لقادة مجموعة العشرين المقامة حاليا في العاصمة الهندية نيودلهي.

وقالت الرئاسة التركية، إن الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين، وزيادة حجم التجارة والتعاون الجديد في مجال الطاقة، والقضايا الإقليمية والعالمية.

ويعد اللقاء بين الجانبين، هو الثاني بعد أن التقيا على هامش افتتاح نهائيات كأس العالم لكرة القدم التي أقيمت في قطر عام 2022، وتصافحا حينها لأول مرة.

يشار إلى أنه في بداية يونيو أعلنت تركيا، عن رفع العلاقات الدبلوماسية مع مصر إلى مستوى السفراء، تماشيا مع قرار اتخذه أردوغان ونظيره السيسي.