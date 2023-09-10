لمواجهة الإعصار..بن قدارة يطالب الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر

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طالب رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة جميع الشركات التابعة للمؤسسة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر وإعلان حالة التأهب القصوى لمواجهة الإعصار المتوقع.

وشدد بن قدارة في بيان له على ضرورة تقليل التنقل خارج المواقع النفطية وتقييد الحركة وإيقاف الرحلات الجوية بين الحقول.

وأكد رئيس المؤسسة على ضرورة أن تكون عمليات الحفر وصيانة الآبار وغيرها وفقًا للحد الأدنى وضمان السلامة المهنية للعاملين والمعدات وإيقافها إذا تطلب الأمر ذلك.

وطلب بن قدارة متابعة الموانئ وحركة الشحن واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على أعلى درجات السلامة وعدم المخاطرة، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحماية من السيول والانجرافات للوحدات الصناعية وخطوط الإنتاج ووحدات التخزين والمرافق وغيرها.

ودعا إلى العمل بالحد الأدنى من العاملين وعدم مغادرتهم حتى انتهاء العاصفة الجوية وتوفير الظروف المناسبة لهم، والإجراء العاجل بتوفير المواد الغذائية والمياه و غيرها بالمواقع النفطية.

ومنح رئيس المؤسسة الإذن بتقدير الموقف لأي إجراءات احترازية تكون ضرورية وفقًا لمتطلبات الأمن والسلامة وإبلاغ المؤسسة بكل الإجراءات التي اتخذت بالخصوص وبشكل عاجل.

وطالب بن قدارة فرق الطوارئ بالهلال النفطي على أن تكون في استعداد تام وإعلان حالة التأهب القصوى.