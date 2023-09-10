لسوء الأحوال الجوية..بلدية طبرق تطالب الحرس البلدي إعلان حالة الطوارئ

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طالبت بلدية طبرق اليوم الأحد جهاز الحرس البلدي إعلان حالة الطوارئ عقب ورود أنباء عن سوء الأحوال الجوية نتيجة إعصار يقترب من السواحل الليبية.

وشددت بلدية طبرق على جهاز الحرس البلدي ضرورة إغلاق المحال التجارية والورش والمقاهي بصورة عاجلة.

وكانت غرفة الطوارئ المشكلة من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت عن حظر تجول احترازي في بنغازي وأغلب مدن شرق ليبيا، ابتداء من الساعة الثامنة من مساء أمس السبت بسبب العاصفة المتوقع أن تضرب الساحل الليبي.

وقالت الغرفة، في بيان، تلاه وكيل وزارة الداخلية فرج قعيم، إنها قد تعمل على إخلاء المساكن القريبة من البحر، مؤكدة أنّه سيتم توفير أماكن بديلة مؤقتة، بالتعاون مع وزارة التعليم، بكامل الاحتياجات في بنغازي وخارجها.

وأوضحت الغرفة، أن الحظر يستمر ليومي الأحد والإثنين، وناشدت المواطنين بالتعاون حفاظا على سلامة الجميع.