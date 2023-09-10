قيمتها 10 آلاف دينار..شرطة القوارشة تضبط 4 أشخاص سرقوا معدات من إحدى الورش

أخبارليبيا24

كشفت مديرية أمن بنغازي أن مركز شرطة القوارشة تمكن من ضبط أربعة أشخاص قاموا بسرقة ورشة بمنطقة القوراشة وتقدر المسروقات بمبلغ وقدره 10 آلاف دينار.

وأوضحت المديرية أن ضبط الفاعلين تم عقب تقديم شكوى من صاحب الورشة ضد مجهولين قاموا بإتلاف الباب الخاص بورشته بمنطقة القوارشة وسرقة (ماكينة لحام،جلخ كبير،كمبرسوري صغير، دسكة قص صغيرة، منضومة صوت، جلخ كبير، بستولة زواق،ومولدات كهرباء، وبعض الأغراض الأخرى).

وأكدت المديرية أن أعضاء التحريات توجهوا إلى مكان الواقعة للمُعاينة وجمع المعلومات وأسفرت جهود التحريات عن التوصل لأحد المشتبه بهم وضبطه.

وأفادت المديرية أنه بالاستدلال معه تبين أنه يُدعى ع.س.م من مواليد 2005 مصري الجنسية واعترف بمُشاركته في سرقة ورشة الشاكي وكان يرافقه ثلاثة أشخاص اثنان منهم من الجنسية الليبية والآخر مصري الجنسية.

وذكرت أنه تم انتقال أعضاء التحريات وضبطهم وكما تم ضبط المركبة المُستخدمة في عملية السرقة.

وبينت أنه بالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.ص.خ من مواليد 2005 ليبي الجنسية والثاني يُدعى م.ع.س من مواليد 2005 مصري الجنسية والثالث يُدعى ج.ع.ج من مواليد 1987 ليبي الجنسية.

وأفادت أن المتهمين اعترفوا بسرقة محتويات الورشة التي تخص الشاكي وبيعها لإحدى الورش بمنطقة القوارشة حيث تم انتقال أعضاء التحريات واسترجاع المسروقات وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.