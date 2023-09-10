عميد بلدية قمينس: العمل يتم بإمكانيات محدودة ولكن الوضع تحت السيطرة

أخبار ليبيا 24

قال عميد بلدية قمينس، محمود سليمان العشيبي، أن هطول الأمطار مستمر في مناطق جنوب وغرب بنغازي، لافتا إلى أن اللجنة الفرعية تعمل بالإمكانية المتاحة لها.

وأوضح العشيبي في تصريح لـ أخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، أن كميات الأمطار كبيرة ولكن الوضع تحت السيطرة داخل البلدية، وتم عقد اجتماع طارئ مع كافة الجهات الأمنية والعسكرية والخدمية، لوضع خطة في حال مواجهة أي مشاكل.

وأشار العشيبي، إلى أنه تم إخلاء كافة المصائف البحرية منذ يوم الأمس، لافتا إلى أنه “رغم تواصل اللجنة العليا لمواجهة عاصفة دانيال معنا إلا أنه لم يصلنا أي دعم حتى الآن، ونعمل بالإمكانيات المحدودة لدينا والمتاحة، كما تم فتح بعض المسارات والشوارع مفتوحة ولا يوجد تجمع كبير لمياه الأمطار”.