عميد بلدية شحات: الوضع كارثي ليس في شحات فقط بل في كافة مناطق الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

قال عميد بلدية شحات، حسين بودرويشة، “إن الوضع كارثي جدا ليس في بلدية شحات شحات فقط بل في كافة مدن ومناطق الجبل الأخضر؛ بسبب غزارة الأمطار وارتفاع منسوب المياه”.

وأشار بودرويشة في تصريح خاص لـ أخبار ليبيا 24 اليوم الأحد، إلى أنه تم فتح المدراس والمساجد وبيوت بعض المواطنين لاستقبال العائلات التي غادرت منازلها جراء السيول.

وأوضح بودرويشة، أنه بالرغم من تنظيف غرف الصرف الصحي للاستعداد لفصل الشتاء إلا أنها لم تستوعب كميات المياه الكبيرة، ولم نستطع السيطرة على الوضع، لافتا إلى أن الشركة العامة للمياه والصرف الصحي تعمل منذ الصباح الباكر.

وأشار بودرويشة إلى أنه تم تشكيل غرفة طوارئ للتعامل مع الوضع، وإعلان حالة الطوارئ بالمستشفيات، لافتا إلى أن الإمكانيات غير متوفرة وأن العمل يتم وفقا للمتاح.