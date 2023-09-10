عميد بلدية ساحل الجبل: الوضع الحالي كارثي ومهمتنا الحالية إنقاذ حياة البشر

أخبار ليبيا 24

وصف عميد بلدية ساحل الجبل يونس عبد الشفيع ابو سيف الوضع الحالي في مناطق ساحل الجبل بالكارثي.

وقال أبو سيف في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن غرفة الطوارئ أعلنت حالة الاستعداد القصوى، وحالياً المهمة هي إنقاذ حياة البشر، ولم يتم تسجيل أي خسائر بشرية حتى هذه اللحظة في نطاق البلدية.

وأوضح أن مناطق طلميثة والحنية والبياضة بها خسائر مادية فادحة ، لافتًا إلى غرق المنازل وكذلك الشوارع والطرق المؤدية من وإلى البياضة مغلقة، وتدخلت الضفادع البشرية لإخلاء العائلات العالقة، مؤكداً أن الوضع كارثي والطوابق الأولى كلها تعرضت للغرق، والأضرار المادية فادحة وصعب حصرها في الوقت الحالي.

وأشار ابو سيف إلى أنه لا يوجد كهرباء منذ الصباح والاتصالات متذبذبة، ومن المتوقع انقطاعها إذا استمر الوضع بسبب انقطاع التيار الكهربائي، مضيفاً أن المستشفيات تعمل رغم الأوضاع المأساوية ولم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن، وهناك تخوف من غرق مستشفى البياضة.