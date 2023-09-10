سفارة ليبيا بالرباط : لم يتم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين أفراد الجالية الليبية هناك

أخبار ليبيا 24

أكدت السفارة الليبية بالرباط عدم تسجيل أي إصابات أو أضرار بين أفراد الجالية الليبية بالمغرب جراء الزلزال الذي ضرب البلاد الليلة الماضية.

وطمأنت السفارة في بيان عبر صفحتها على “فيسبوك” الجميع بأنها تواصلت مع عدد من أفراد الجالية الليبية الذين أكدوا بأنهم في حالة جيدة ولم يصاب أفرادها بأي ضرار.

وخصصت السفارة الليبية بالرباط رقم هاتف نشرته عبر صفحتها على فيسبوك وطالبت الليبيين المقيمين بالمغرب بالاتصال به في حال جد أي أمر طارئ.