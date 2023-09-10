رغم صرف المليارات وغرق البلاد .. الدبيبة في قطر يناقش جهود إنهاء القتال في السودان

أخبار ليبيا 24

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد دبيبة، وأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني ضرورة دعم جهود إنهاء القتال في السودان، والحفاظ على وحدته واستقراره.

واستقبل أمير قطر، اليوم الأحد، دبيبة في قصر لوسيل بالعاصمة القطرية الدوحة، في زيارة رسمية بدأت أمس السبت.

وبحسب منصة حكومتنا، بحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية الإقليمية والدولية، وأهمية تنسيق الجهود في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما ناقشا عدداً من ملفات التعاون المشترك في مجالات الكهرباء والطاقة الشمسية والبنية التحتية والمواصلات والرياضة، بالإضافة إلى بحث آفاق التعاون في مجال التدريب بقطاع الداخلية، والتقنيات الحديثة المستخدمة في هذا المجال.

ووصل الدبيبة، مساء السبت، العاصمة القطرية الدوحة على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة رسمية.

واستقبل وزير الرياضة والشباب القطري، صلاح بن غانم العلي، الدبيبة والوفد الليبي، دون كشف مزيد التفاصيل عن مدة الزيارة وجدول أعمالها، فضلا عن أسماء الوفد المرافق للدبيبة.

وهطلت أمطار غزيرة على مدن متفرقة من ليبيا بداية من لجمعة وحتى اليوم الأحد، ما تسبب في غرق بعض الشوارع والمحلات وعرقلة حركة السيارات.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في ليبيا صور ومقاطع فيديو تظهر تجمع الأمطار الغزيرة في عدد من المدن، لا سيما المناطق الجبلية في شرق وغرب البلاد .

وأثار غرق الشوارع في بسبب الأمطار انتقادات عديدة لحكومة الوحدة لعدم استعدادها لموسم الأمطار.

كما كشفت الأمطار عن زيف مشروعات التنمية التي أطلقتها حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة تحت مسمي عودة الحياة.

وأظهر هطول الأمطار بغزارة عن رداءة الطرق وعدم تصميمها بشكل جيد وتجهيزها بصرف صحي يستوعب هطول الأمطار.