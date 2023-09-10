خلال لقائه هويدي .. حماد يشدد على اتخاذ الإجراءات القصوى لحماية المواطنين

أخبار ليبيا 24

زار رئيس وزراء الحكومة الليبية أسامة حماد، رفقة وزير الاتصالات والمعلوماتية سالم الدرسي ورئيس لجنة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، مقر جهاز البحث الجنائي بنغازي.

وشدّد رئيس الوزراء – خلال لقائه رئيس الجهاز اللواء صلاح هويدي – على البدء في اتخاذ الإجراءات القصوى لحماية المواطنين من مدينة بنغازي والمدن والمناطق المجاورة، باتباع التعليمات بعدم الخروج من منازلهم والابتعاد عن السهول والمنحدرات وأيضا التواجد في مكان أمن.

وأكد حماد على ضرورة تواجد كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية في جميع المفترقات والطرقات لتغطية أي أحداث قد تطرأ في الشارع خلال هذين اليومين.

وتأتي هذه الزيارة للوقوف على جاهزية واستعداد أفراد جهاز البحث الجنائي لمواجهة تحديات العاصفة “دنيال”.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، أعلنت الجمعة، حالة الطوارئ في شرق البلاد، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

وأصدرت الحكومة بيانا وتحذيرا، الخميس، أشارت فيه إلى متابعتها التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس، وإمكان سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي، خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي”.

يُذكر في هذا الصدد أن “مركز طقس العرب الإقليمي” المتخصص في متابعة الأحوال الجوية، نبه يوم الجمعة، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال المركز إن العاصفة المتوسطية (دانيال) تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما “اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا”.