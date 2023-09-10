بعد عداوة طويلة.. السيسي يصافح أردوغان

أخبار ليبيا 24 – متابعات

شدّد الرئيسان المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة التنسيق والعمل لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين.

الطرفان؛ وخلال لقائهما على هامش «قمة العشرين» في نيودلهي، أكد على أهمية العمل من أجل دفع مسار العلاقات بين البلدين والبناء على التقدم الملموس في سبيل استئناف مختلف آليات التعاون الثنائي، بحسب المتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وقال المتحدث، في بيان إن السيسي وأردوغان أعربا عن «الحرص على تعزيز التعاون الإقليمي، كنهج استراتيجي راسخ، وذلك في إطار من الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والنوايا الصادقة، وبما يسهم في صون الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط» حسب قوله.

‏‏الجدير بالذكر أن العلاقات بين البلدين انقطعت بين بعد وصول السيسي إلى السلطة في عام 2013.. قبل أن تعلن تركيا في مارس الماضي استئناف اتصالاتها الدبلوماسية الأولى مع القاهرة.

وانطلقت أمس السبت أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي.

ومن المقرّر أن يبحث القادة أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي، وذلك وسط مشـاركة واسـعة مـن منظمات ومؤسسـات دوليــة وإقليمية

الجدير أنها ثالـث قمـة للمجموعة، علـى التوالي، يغيب عنهـا الرئيـس الروسـي، بعـد قمتي 2021 فـي إيطاليا و2022 في إندونيسـيا، وهي أيضًا أول قمـة لقـادة المجموعـة قـد يغيـب عنها الرئيــس الصينــي، رغــم سلســلة زيــارات مـن مسـؤولين أميركييـن إلـى بكيـن خلال الأشـهر السـابقة.