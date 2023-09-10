بعد توقف ليوم واحد.. استئناف حركة الملاحة الجوية بمطار بنينا

أخبار ليبيا 24

تفقد الطيران المدني بالحكومة الليبية هشام بوشكيوات سير العمل بمطار بنينا الدولي واستمرار حركة الملاحة الجوية بعد تظافر الجهود لفرق السلامة المدنية والجهات العاملة بالمطار.

وأعلن بوشكيوات عودة حركة الطيران اليوم الأحد واستئناف كافة الرحلات المجدولة في توقيتها .

وتابع الوزير كافة استعدادات الفرق الفنية المكلفة بمتابعة الوضع في المطار، مثنيًا على جهود كافة العناصر الوطنية .

وفي وقت سابق، قرر مطار بنينا الدولي، السبت إجازة رسمية يومى الأحد والإثنين ويستثنى من هذا القرار المكاتب والأقسام التناوبية التابعة لإدارة المطار بسبب سوء الأحوال الجوية.

وبحسب مركز طقس العرب الإقليمي فإن العاصفة المتوسطية دانيال بدأ تأثيرها المباشر على السواحل الشمالية الشرقية من ليبيا صباح اليوم.

وأثرت العاصفة على مناطق بنغازي المرج البيضاء شحات درنة طبرق برياح شديدة السرعة 120-180 كم/ساعة، العاصفة تصحبها أمطار شديدة الغزارة 50-250 ملم والبرق والرعد واحتمالية جريان الأودية والسيول وحدوث الفيضانات.