بسبب ارتفاع منسوب الأمطار .. إعلان حظر تجوال شامل بمدن الجبل الأخضر

أخبار ليبيا 24

أعلن مدير أمن البيضاء اللواء خالد البسطة حظر تجوال شامل داخل مدن ومناطق وقرى الجبل الأخضر بصفة عامة، بسبب ارتفاع منسوب الأمطار.

وقال البسطة في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن تم رفع درجة الاستعداد القصوى ونشر دوريات بالتنسيق مع الجهات المختصة ، مطالباً الجميع بالالتزام بحظر التجوال.

وأوضح البسطة، أن قسم النجدة وسرية الضفادع البشرية وسرية تابعة للكتيبة 519، يقومون بإخلاء وإنقاذ العائلات العالقة بمناطق السيول، مشيراً إلى أن شركة المياه والصرف الصحي استعانة بجرافات لتنظيف وتصريف المياه الأمطار الراكدة، بإشراف رئيس مركز شرطة اسلنطة.

وجهتُ كل أجهزة الدولة ووزاراتها ومؤسساتها؛ للتعامل الفوري والسريع مع السيول الناجمة عن المنخفض الجوي الذي يمر بمدن شرقنا الحبيب.

وأكد مدير الأمن أنهم سيبذلون كل الجهود من أجل حماية وإغاثة أهلنا وتخفيف الأضرار التي خلفتها هذه السيول والأمطار.

وكانت الحكومة الليبية، برئاسة أسامة حماد، أعلنت الجمعة، حالة الطوارئ في شرق البلاد، استعدادا للتعامل مع سوء أحوال الطقس المتوقعة خلال الأيام الثلاثة القادمة، مطالبة كل الجهات في المنطقة الممتدة من سرت غربا إلى امساعد الشرق بالتأهب، ورفع أقصى درجات الاستعداد، للتعامل مع موجة التقلبات الجوية القادمة.

وأصدرت الحكومة بيانا وتحذيرا، الخميس، أشارت فيه إلى متابعتها التقارير الخاصة بالتنبؤات والتوقعات الخاصة بالأحوال الجوية للأيام القادمة، والتي تشير إلى سوء أحوال الطقس، وإمكان سقوط كميات كبيرة من الأمطار مصحوبة بعواصف وخلايا رعدية على طول الساحل الليبي، خاصة في المناطق الممتدة من سرت غربا إلى أقصى الشرق الليبي”.

يُذكر في هذا الصدد أن “مركز طقس العرب الإقليمي” المتخصص في متابعة الأحوال الجوية، نبه يوم الجمعة، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال المركز إن العاصفة المتوسطية (دانيال) تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما “اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا”.