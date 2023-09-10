المغرب يشيع ضحايا الزلزال المدمر

أخبار ليبيا 24 – متابعات

يواصل المغرب تشييّع ضحاياه بعد الزلزال العنيف الذي أودى بحياة أكثر من ألفي شخص؛ وسط دمار هائل في البنى التحتية.

وبحسب المركز المغربي للبحث العلمي والتقني يعد الزلزال الذي وقع ليل الجمعة – السبت، أقوى زلزال تمّ قياسه في المغرب على الإطلاق.

وفي هذا الصدد.. كشفت وزارة الداخلية، أنّ الزلزال أسفر عن 2012 قتيلاً و2059 جريحاً، بينهم 1404 حالاتهم خطرة.

من جهتها.. تعتزم فرنسا تقديم المساعدات للمغرب، حيثُ قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الفرنسية، آن كلير لوجندر، «إن فرنسا مستعدة لمساعدة المغرب بعد أن أودى زلزال قوي وقع به في وقت متأخر يوم الجمعة، بحياة أكثر من ألفي شخص، وإنها تنتظر طلباً رسمياً للمساعدة» بحسب وكالة رويترز.