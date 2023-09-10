المرج تسجل حالتي غرق جراء تواصل هطول الأمطار

أخبار ليبيا 24

أعلنت مسؤول مكتب الإعلام بمستشفى المرج مبروكة صالح حسن عن استقبال حالتي غرق بضواحي المرج، وتم إنقاذهما وهما على قيد الحياة.

وقالت حسن في تصريح لأخبار ليبيا 24، اليوم الأحد، إن حالتي الغرق جاءت من مناطق بطه ودندخ، وتم أسعفاهما إلى المستشفى، وتم تقديم الخدمات الصحية والرعاية اللازمة لهما.

وأوضحت حسن، أن المستشفى لم يسجل أي حالات وفاة ولا إصابات من المرج، لأن الأضرار فالوقت الحالي مادية فقط، مشيرة إلى أن الكوادر الطبية والطبية المساعدة متواجدة منذ ساعات الصباح الأولى، والأدوية والمستلزمات الطبية متوفرة، كما تم إجراء عمليات أيضاً مجدولة بالإضافة إلى عمل الطوارئ.