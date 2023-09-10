القائد العام يتابع أعمال اللجنة العليا للطوارئ واستعداداتها للعاصفة المرتقبة

أخبار ليبيا 24

عقد القائد العام المُشير “خليفة حفتر” اجتماعاً طارئاً ليلة الأحد مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد” وعدداً من الوزراء والقيادات الأمنية والعسكرية .

واطلع القائد العام خلال الاجتماع على آخر أعمال اللجنة العليا للطوارئ واستعداداتها للعاصفة المتوسطية “دانيال” المُترقب وصولها اليوم الأحد للسواحل الليبية.

وضم الاجتماع عضو اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة ورئيس لجنة إعادة الإعمار والاستقرار حاتم العريبي، وعضو لجنة إعادة الإعمار والاستقرار ووكيل وزارة الداخلية الليبية فرج اقعيم، وأعضاء اللجنة العليا ولفيف من القيادات الأمنية والعسكرية.

يُذكر في هذا الصدد أن “مركز طقس العرب الإقليمي” المتخصص في متابعة الأحوال الجوية، نبه يوم الجمعة، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال المركز إن العاصفة المتوسطية (دانيال) تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما “اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا”.