الدعم السريع يتهم الجيش بقتل أكثر من 20 مدنيًا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت قوات الدعم السريع، إن الجيش السوداني قتل 23 مدنياً على الأقل، في قصف جوي على أحد أحياء الخرطوم.

الدعم السريع؛ اتهم الجيش السودان بشن «عمليات قصف جوي على السكان بحي مايو جنوب الخرطوم، مما حصد أرواح 23 مدنياً كحصيلة أولية، وهناك عشرات الإصابات»، بحسب البيان.

وفي وقتٍ سابق.. قُتل 5 مدنيين في السودان، جراء تبادل نيران المدفعية بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، بعد أن قتل 20 آخرين، من بينهم طفلان في غارة جوية.

وكالة الصحافة الفرنسية؛ نقلت عن مصدر طبي عسكري قوله: «قُتل 5 مدنيين إثر سقوط قذائف على منازلهم في أمدرمان»، الضاحية الشمالية الغربية للخرطوم، بعد مقتل 20 مدنياً في غارة جوية على حي سكني جنوب الخرطوم أمس.

بدوره اعتبر رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن الحرب الدائرة في بلاده قد تتسبب في «تفتت السودان» و«تصيب وحدته في مقتل»، على حد قوله.

وقال البرهان في تصريحات من بورتسودان إن الشرطة السودانية جاهزة لتأمين المرحلة المقبلة وتستعد لما بعد الحرب، وفقًا لوكالة الشرق الأوسط.