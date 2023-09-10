الأحوال الجوية المتوقعة ..أمطار غزيرة ورياح قوية وموعد تحسن الطقس

أخبار ليبيا 24

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الأحد 10 سبتمبر 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، حيث تشهد سقوط أمطار جيدة الى غزيرة على أغلب مناطق شمال شرق ليبيا خاصةً مناطق (بنغازي– المرج-الجبل الاخضر-درنة حتى طبرق وتصل إلى الدواخل) مما تسبب في جريان الاودية المحلية وتجمع المياه في الاماكن المنخفضة، مع رياح قوية على اغلب المناطق قد تتجاوز سرعتها احياناً (70)كم/س.

وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة من حين لآخر على المناطق الممتدة من (مصراتة حتى سرت–مناطق الخليج–إجدابيا)، مع انقشاع تدريجي للسحب الممطرة وتحسن في حالة الطقس بداية من هذا اليوم.

البحر يكون مضطرب على الساحل الشرقي حيث من المتوقع أن يصل ارتفاع الموج إلى (4)امتار هذا اليوم، وقليل الاضطراب على الساحل الغربي.

ومن المتوقع أن (تقل سرعة الرياح وتتناقص الامطار مع استقرار تدريجي لحالة الطقس من يوم الغد على مناطق الشمال الشرقي).