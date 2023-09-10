إغلاق الطرق المؤدية للمناطق المطلة على شواطئ بنغازي

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أكد مدير مكتب الإعلام بمديرية أمن بنغازي، يحي المسماري، إغلاق الطرق المؤدية إلى المناطق المطلة على شواطئ بنغازي، بالإضافة إلى جزيرة منطقة حي السلام “الطيارة” وجزيرة منطقة قاريونس “بوشليف”، وبوصنيب، لمساعدة المركبات التابعة لشركة المياه والصرف الصحي على سحب المياه التي قد تتسرب إلى البيوت، ومساعدة العالقين من المواطنين في تلك المناطق.

ونقلت وكالة الأنباء الليبية “وال” عن المسماري قوله: “أن الانتشار الأمني داخل أحياء وشوارع مدينة بنغازي يأتي لمساعدة رجال المرور في تنظيم حركة السير وتسهيل تنقل الأطقم الطبية والأطقم المساعدة وفرق الطوارئ للوصول إلى أعمالهم، و أيضا لتسهيل مرور المواطنين ممن دعتهم الضرورة للخروج من منازلهم”.

يُذكر أنه تم وضع خطة أمنية مشتركة تنفيذاً لتعليمات القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية ووزير الداخلية بالحكومة الليبية ضمن الإجراءات الاحترازية في مواجهة مرور عاصفة “دانيال” المتوسطية هذه الأيام بليبيا بما يكفل أمن وسلامة المواطنين والممتلكات.