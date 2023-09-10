أوكرانيا: هجوم 32 مسيرة روسية على أوكرانيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكدت القوات المسلّحة الأوكرانية، أنّ 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، تمكنت من إسقاط 25 منها.

وبحسب بيان القوات المسلّحة الأوكرانية: «هاجم المحتلون أوكرانيا بـ 32 مسيّرة انتحارية… دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتجاه منطقة كييف»، وفق قولها.

وفي وقتٍ سابق… وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، إلى كييف، لتقديم المزيد من المعونات والمساعدات.

وكالة رويترز للأنباء؛ نقلت عن مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية قوله: «نتوقع أن يعلن وزير الخارجية عن تمويل أميركي جديد لأوكرانيا بأكثر من مليار دولار كما سيبحث بلينكن الاحتياجات الأوكرانية لا سيما في مجال المساعدة العسكرية خلال اجتماعاته مع الرئيس فولوديمير زيلينسكي.» بحسب الوكالة.

وفي وقتٍ سابق.. قدمتْ الولايات المتحدة حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 200 مليون دولار.

وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، قال في بيانٍ: إن الحزمة «تتضمن ذخائر للدفاع الجوي وطلقات المدفعية وقدرات مضادة للدروع ومعدات إضافية لإزالة الألغام»

وأضاف بلينكن.. أن حزمة المساعدات الجديدة، تأتي من «سلطة السحب الرئاسية المصرح بها سابقا»،

وأردف بالقول.. «إن روسيا بدأت هذه الحرب ويمكن أن تنهيها في أي وقت بسحب قواتها من أوكرانيا ووقف هجماتها الوحشية» على حد تعبيره.