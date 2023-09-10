أمن درنة تُعلن حظر تجوال بسبب سوء الأحوال الجوية

10 سبتمبر، 2023 11:59 م
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أخبار ليبيا 24

أعلنت مديرية أمن درنة فرض حظر تجوال في المدينة بدءًا من الساعة السابعة من مساء اليوم الأحد إلى الثامنة صباح غدٍ الإثنين، في إطار التعامل مع تداعيات سوء الأحوال الجوية التي تضرب البلاد.

جاء ذلك في بيان ألقاه مدير أمن درنة اللواء امبارك مصطفى بوحرارة، وأوضح مدير الأمن أن المخابز والمستشفيات والصيدليات والمراكز والوحدات الصحية ومحطات الوقود، مستثناة من قرار حظر التجوال.

ودعا مدير الأمن كافة المواطنين إلى عدم مغادرة منازلهم، واتباع الإرشادات، حفاظًا على أرواحهم وممتلكاتهم.

وفي وقت سابق الأحد، أعلنت مديرية أمن درنة إخلاء السكان القاطنين بالمناطق القريبة من شاطئ البحر والأودية، وأماكن صرف مياه الأمطار حرصًا على سلامتهم.

10 سبتمبر، 2023 11:59 م
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