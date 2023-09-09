وسط انقسامات.. انطلاق أعمال مجموعة العشرين في الهند

أخبار ليبيا 24 – متابعات

انطلقت اليوم السبت أعمال القمة الـ 18 لرؤساء دول وحكومات مجموعة العشرين، في العاصمة الهندية نيودلهي.

ومن المقرّر أن يبحث القادة أبرز القضايا الدولية وتسريع التقدم الجماعي نحو التنمية المستدامة ودفع العمل المناخي وتحقيق توازن نمو الاقتصاد العالمي، وذلك وسط مشـاركة واسـعة مـن منظمات ومؤسسـات دوليــة وإقليمية

الجدير أنها ثالـث قمـة للمجموعة، علـى التوالي، يغيب عنهـا الرئيـس الروسـي، بعـد قمتي 2021 فـي إيطاليا و2022 في إندونيسـيا، وهي أيضًا أول قمـة لقـادة المجموعـة قـد يغيـب عنها الرئيــس الصينــي، رغــم سلســلة زيــارات مـن مسـؤولين أميركييـن إلـى بكيـن خلال الأشـهر السـابقة.

وفي ظل هذا الانقسام. حذّر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش زعماء مجموعة العشرين من أن العالم يواجه مخاطر النزاع، مع اتساع الانقسامات بين الدول.

غوتيرش قال قبل انعقاد القمة: «إذا كنا بالفعل أسرة عالمية واحدة، فإننا نشبه اليوم أسرة تعجز عن أداء وظيفتها على النحو الصحيح» وفق تعبيره.