نقابة المعلمين طبرق تطالب مجلس النواب بتنفيذ ما جاء في تجاوزات النقابة العامة

أخبار ليبيا 24

أصدرت نقابة معلمي طبرق بيانًا صباح اليوم السبت طالبت فيه رئيس مجلس النواب بتنفيذ ما تم استلامه من تقرير اللجنة التي شكلها بخصوص تجاوزات ومخالفات اللجنة التسييرية لنقابة المعلمين العامة

وتنفيذ التقرير الصادر عن هيئة الفساد، والذي يؤكد انحراف اللجنة التسييرية للنقابة العامة للمعلمين عن العمل المهني المسند إليها .

وحذر البيان نقباء البلديات المجاورة وهي البردي أمساعد قصر الجدي بئر الأشهب بعدم التدخل في شؤون نقابة معلمي طبرق.

ورفض البيان قرار إقالة نقيب معلمي طبرق المنتخب سالم نصر حسين واعتبار القرار كأنه لم يكن .

واعتبر البيان أن الفروقات حق أصيل لكل معلم وهي من اختصاص الأقسام المالية بمراقبات التعليم والتي بدورها تحيلها إلى وزارة المالية.