نفقات المجالس التشريعية والتنفيذية في ليبيا خلال ثمانية أشهر من عام 2023

أخبار ليبيا 24

كشف تقرير لمصرف ليبيا المركزي عن أن إجمالي حجم إنفاق المجالس في ليبيا (النواب- الدولة- الرئاسي- رئاسة وزراء حكومة الوحدة) بلغ خلال ثمانية أشهر من عام 2023، نحو 3.7 مليار دينار ليبي.

وتمثل حجم الإنفاق في (المرتبات- النفقات التسييرية- التنمية).

وأوضح التقرير، أن إجمالي نفقات مجلس النواب خلال تلك الفترة بلغ 1.2 مليار دينار، بينما بلغ إجمالي نفقات مجلس الدولة نحو 59 مليون دينار.

وذكر التقرير، أن نفقات المجلس الرئاسي بلغت نحو 505.8 مليون دينار، ونفقات مجلس الوزراء بحكومة الوحدة بلغت 2 مليار دينار ليبي.

يأتي ذلك بينما بلغ إجمالي حجم الإنفاق في ليبيا خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس 2023، نحو 68.3 مليار دينار.