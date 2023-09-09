لم يحدث منذ 123 عاما.. هيئة أمريكية تصف قوة زلزال المغرب

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية إن زلزال المغرب، أمس الجمعة، كان غير متوقع وغير شائع في تلك المنطقة التي لم تشهد مثله منذ عام 1900، إذا تجاوزت قوته M6 على مقياس ريختر.

وقالت الهيئة الجيولوجية الأمريكية عن الزلزال إن مركزه لم يكن عميقا نسبيا يبلغ 18.5 كيلومترا، وكان مركزه في جبال الأطلس الواقعة على بعد حوالي 72 كيلومترا جنوب غرب مدينة مراكش، ووصلت ارتداداته إلى بعد 500 كيلومتر من موقعه.

وذكرت أن المغرب سجل في تاريخه تسعة زلازل بقوة 5 ريختر.

وحذرت الهيئة الأمريكية من احتمال كبير لحدوث أضرار كبيرة جراء هذا الزلزال، مشيرة إلى أن الوضع قد يكون كارثيا نظرا إلى أن العديد من السكان في تلك المنطقة يعيشون في مبان معرضة بشدة للخطر خلال هذه الهزات الزلزالية.

وكانت السلطات المغربية أعلنت ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب المغرب الليلة الماضية، إلى 820 قتيلا و672 مصابا، بينهم 205 بإصابات خطيرة.

وأوضحت وزارة الداخلية المغربية، أن الزلزال، الذي كان مركزه إقليم /الحوز/ جنوب غربي مدينة /مراكش/، أسفر عن تسجيل 394 قتيلا بإقليم “الحوز” و271 بإقليم “تارودانت” و91 بإقليم “شيشاوة”، بالإضافة إلى 31 قتيلا بإقليم “ورزازات” و13 في “مراكش” و11 بإقليم “أزيلال” و5 قتلى في “أكادير إداوتنان”، فضلا عن 3 قتلى بالدار البيضاء الكبرى وواحد بإقليم “اليوسفية”.

وأضاف البيان أن القوات المسلحة الملكية والسلطات المحلية والمصالح الأمنية والوقاية المدنية في مختلف الأقاليم تواصل جهودها لتقديم المساعدات اللازمة وتقييم الأضرار.

وكان المعهد الوطني للجيوفيزياء التابع للمركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب أعلن في وقت سابق اليوم أن زلزالا بقوة 7 درجات ضرب، قبيل منتصف الليلة الماضية، أنحاء من جنوب غربي مراكش، وعلى عمق حوالي 8 كيلومترات،

ما أدى إلى مقتل مئات الأشخاص وتدمير مباني والممتلكات في عدد من القرى والمدن، كما دفع سكان المدن الكبرى إلى الفرار من منازلهم.