لسوء الأحوال الجوية.. الحكومة الليبية تُعلن يومي الأحد والإثنين عطلة طارئة بكافة المؤسسات التعليمية والجهات العامة

أخبار ليبيا 24

أصدر رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية رئيس اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة، أسامة حمّاد، اليوم السبت؛ قرارا يقضي باعتبار يومي الأحد والإثنين المقبلين الموافقان 10و11 سبتمبر عطلة بكافة المؤسسات التعليمية والجهات العامة.

واستثنى القرار رقم (72) لسنة 2023 من ذلك الجهات الأمنية والصحية وكل من يتعيّن تواجدهم على رأس عملهم بحكم الضرورة وطبيعة الأعمال المكلّفين بها.

وأمس الجمعة، نبه مركز إقليمي متخصص في متابعة الأحوال الجوية، إلى تحرك عاصفة متوسطية نحو ليبيا بعدما تسببت في فيضانات وخلفت خسائر مادية وأضرارًا كبيرة بالممتلكات والبنى التحتية في كل من تركيا واليونان وبلغاريا، لافتا إلى أنها تهدد دولًا عربية أخرى.

وقال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية “دانيال” تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرًا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع تواجُد كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا .

ويتوقع المركز أن تواصل العاصفة تحركها نحو ليبيا خلال الأيام القادمة وتؤدي إلى هطول الأمطار على أنحاء عدة من شمال البلاد خاصة يومي الأحد والإثنين القادمين، مصحوبة بعواصف رعدية وسيول في بعض المناطق، كما توقع نشاطًا في سرعة الرياح وارتفاع الموج لأكثر من 3-4 أمتار مما يهدد بغمر بعض المناطق الساحلية.