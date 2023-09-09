غرق شوارع طرابلس ومديرية الأمن تحذر من مستنقعات متفرقة بالمدينة

أخبار ليبيا 24

تسبب هطول الأمطار الغزيرة، اليوم السبت، على مناطق متفرقة من العاصمة طرابلس، في غرق الشوارع الرئيسية ومنازل عدة للمواطنين.

وأظهرت صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي آثار مياه الأمطار التي غمرت شوارع منطقة سوق الجمعة، والطريق السريع في طرابلس.

وحذرت مديرية أمن طرابلس، اليوم السبت، من وجود مستنقعات لمياه الأمطار التي هطلت في وقت سابق صباح السبت، داعية إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر.

وأشار مكتب شؤون المرور المديرية إلى أن هذه الأماكن هي: مثلث الترسانة، والإشارة الضوئية بأولاد الحاج، وطريق السريع عند جسر الحشان باتجاه الغرب، وجسر الاستقلال باتجاه الشرق، وجسر H، ومثلث لعويتي، وزناتة بالقرب من جامع صقع، وجزيرة المدار، وجزيرة عودة الحياة.

ومن بين أماكن المستنقعات طريق الجامعة، وجسر الشعاب باتجاه القبة الفلكية، وطريق السدرة، ومثلث لمرادي بعين زارة، وأمام صالة الهناء في عين زارة، ومثلث جدادعة، ومحلات الفرناج، وطريق الشوك، وتحويرة البيفي.

وجرى التواصل مع شركة المياه والصرف الصحي، لتتعاون مع دوريات مكتب شؤون المرور في أعمال شفط مياه الأمطار، وفق المكتب.

والجمعة، قال مركز طقس العرب الإقليمي إن العاصفة المتوسطية دانيال تتحرك بكامل قوتها إلى ليبيا من وسط البحر المُتوسط، بعدما اكتسبت خصائص استوائية، نظرا للدفء الكبير في مسطح مياه البحر الأبيض المُتوسط الذي يُعد الوقود في مثل هذه الحالات الجوية لإكساب النظام المزيد من الطاقة، وذلك بالتزامن مع وجود كتلة هوائية باردة في طبقات الجو العُليا.