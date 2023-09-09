عقب طرد والده من المنزل.. القبض على شخص بحوزته صاروخ وقذائف واختام مزورة

أخبار ليبيا 24

تلقي مركز شرطة قصر خيار التابع لمديرية أمن القره بوللي بلاغ مفاده قيام شخص بطرد والده من المنزل وتهديده بالقتل والرماية بسلاح ناري على مركبة عمه .

وأفادت وزارة الداخلية أنه على الفور توجه مدير الأمن وأعضاء تابعين لوحدة البحث الجنائي بمركز قصر الأخيار وقوة دعم المديرية وبالتعاون مع إدارة المهام الخاصة بالإدارة العامة للعمليات الامنية إلى مكان تواجد المبلغ عنه.

وبعد أخذ الإذن من النيابة العامة لدخول المنزل تم القبض على المبلغ عنه، كما عثر بداخل المنزل على عدد ثلاث بنادق نوع كلاشن كوف واعيرة نارية وبندقية نوع بيكتي وصاروخ حراري مرفقاً بدانة وذخيرة وعدد من ذخيرة سلاح مضاد للطائرات 14.5 وقذيفتين هاون وأسلحة بيضاء وقطع من مخدر الحشيش معدة للترويج ، وعدد من الأختام المزورة.