طبي البيضاء يرفع حالة الطوارئ القصوى استعدادا للعاصفة المحتملة

أخبار ليبيا 24

أعلن مركز البيضاء الطبي، اليوم السبت، الرفع من حالة الطوارئ بنسبة 100‎ بالمئة استعدادًا لمواجهة العاصفة الجوية.

وقال المركز الطبي، إن الإجراء جاء نظرًا لإعلان حالة الطوارئ بالبلاد، استعدادًا للعاصفة الجوية المتوقع وصولها إلى مدن ومناطق الجبل الأخضر اعتبارًا من يوم الأحد.

وأهاب مدير عام مركز البيضاء، عبدالرحيم مازق، بالعناصر الطبية والطبية المساعدة والشؤون الإدارية والتيسيرية، للرفع من مستوى الاستعداد والتأهب، ومزاولة أعمالهم بالمركز جميعًا ومن دون استثناء، والعمل طيلة الأوقات، وتسخير كافة الإمكانيات.