رفع درجة الاستعداد والجهازية للوحدات العسكرية لمواجهة التقلبات الجوية المتوقعة

أخبار ليبيا 24

أصدرت القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، اليوم السبت، تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية، لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وقال، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء أحمد المسماري، في بيان، إن القائد العام المُشير خليفة حفتر أصدرت تعليمات مشددة لجميع الوحدات العسكرية لرفع درجة الاستعداد والجاهزية لمواجهة العواصف والأمطار الغزيرة المتوقعة خلال الأيام القادمة.

وأضاف، أن القائد العام شدد على اتخاذ كافة الاجراءات الكفيلة لنجاح عمليات الإنقاذ والحماية في المناطق التي ستتعرض لهذه التقلبات المناخية المرتقبة.

وأكد المسماري، أن هذه التعليمات تأتي انطلاقًا من الدور الوطني للقيادة العامة للقوات المسلحة في المحافظة على أرواح وممتلكات أبناء شعبنا في ربوع بلادنا.

وبحسب التوقعات؛ فإن من المتوقع، أن تضرب عاصفة ممطرة الساحل الليبي. ووجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، تحذيرًا من تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال برياح قوية تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. وذكر أن الرياح تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانًا تسبب في جريان الأودية المحلية.