حظر تجول وإخلاء أحياء قريبة من البحر في درنة تأهبا للعاصفة المحتملة

أخبار ليبيا 24

أعلن المجلس البلدي درنة، عن حظر تجوال من الساعة الـ 10 من مساء اليوم السبت وحتى انتهاء الأزمة، تأهبًا للعاصفة المحتملة التي من المتوقع أن تضرب الساحل الليبي.

جاء القرار، خلال الاجتماع الطارئ لعميد بلدية درنة عبدالمنعم الغيثي واللواء أمبارك البرعصي، مدير مديرية الأمن.

وتقرر خلال الاجتماع سرعة إخلاء محلة الجبيلة ومحلة البلاد والمناطق المجاورة للبحر، وذلك حفاظا على الأرواح والممتلكات.

وأهابت البلدية إلى كافة المواطنين المعنيين بسرعة الإخلاء وأخذ ممتلكاتهم الثمينة والانتقال إلى الأماكن الآمنة تحسبًا لأي طارئ.

وشددت البلدية، على أن من يتخلف عن ذلك ستقوم الجهات الأمنية المسؤولة عن الإخلاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمحافظة على حياته وحياة أسرته. كما ناشدت البلدية جميع المواطنين بأخذ الحيطة والحذر والالتزام بالتعليمات.

تحذير

وبحسب التوقعات فإن من المتوقع أن تضرب العاصفة المناطق الساحلية الليبية شرقا وغربا. وأفادت الأرصاد، أن “العاصفة دانيال”، دخلت اليوم السبت، إلى الأجواء الليبية بسرعة رياح تتجاوز الـ 50 كيلو متر في الساعة.

ووجه المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم، تحذيرًا من تقلبات جوية تؤثر على مناطق الشمال برياح قوية تصل إلى 70 كيلومتر في الساعة. وذكر أن الرياح تكون مصحوبة بأمطار غزيرة أحيانا تسبب في جريان الأودية المحلية.