بعد سنة من الزيارة الأولى .. الدبيبة يصل قطر للقاء تميم غدًا

أخبار ليبيا 24

وصل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد محمد الدبيبة إلى العاصمة القطرية الدوحة، مساء اليوم، في زيارة عمل للبلاد.

وكان في استقبال الدبيبة والوفد المرافق، لدى وصوله مطار الدوحة الدولي، صلاح بن غانم العلي وزير الرياضة والشباب، وخالد محمد بن زابن الدوسري سفير دولة قطر لدى ليبيا، ومحمد مصطفى الصغير اللافي سفير دولة ليبيا لدى الدولة.

وأظهرت صور نشرها المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مرافقة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، وزير الداخلية عماد الطرابلسي، ووزير الرياضة عبد الشفيع الجويفي .

وكان أمير قطر الشيخ تميم، قد استقبل في مكتبه بالديوان الأميري، الدبيبة، والوفد المرافق له، في سبتمبر من عام 2022.

وفي حينه، قال الديوان الأميري، على موقعه الإلكتروني، إنه جرى خلال المقابلة “استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وأوجه تنميتها وتعزيزها، ومناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا، بالإضافة إلى مناقشة أبرز القضايا الإقليمية والدولية”.