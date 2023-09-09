المنفي يُعزي ملك المغرب في ضحايا الزلزال

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قدم رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم السبت، التعازي لملك المملكة المغربية محمد السادس، والحكومة والشعب المغربي الشقيق في ضحايا الزلزال الأليم، مؤكداً ثقته في أن يتجاوز المغرب آثار هذه الكارثة.

وأعرب المنفي، في بيان له، “عن الألم والحزن والتضامن معهم بهذا المصاب الجلل، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على الجرحى بالشفاء العاجل”.

من جانبه، قال نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي: “أعبر عن تضامني مع أهالي الضحايا والذين تضررت منازلهم وممتلكاتهم، وعن دعمنا الكامل حكومة المملكة المغربية، وشعبها الشقيق في مواجهة هذه المحنة، وفي جهودها للتعافي منها”.

ولقي 632 شخصاً مصرعهم وأصيب 329 بجروح، في زلزال قوي ضرب المغرب ليل الجمعة –السبت، وألحق أضرارا بالمباني من قرى جبال الأطلس إلى مدينة مراكش التاريخية.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن قوة الزلزال بلغت 6.8 درجة عندما وقع الساعة 11:11 مساء بالتوقيت المحلي (22:11 بتوقيت غرينتش)، مع هزة استمرت عدة ثوان.

وذكرت الوكالة الأمريكية أن هزة ارتدادية بقوة 4.9 درجة وقعت بعد 19 دقيقة، ومركز الزلزال كان بالقرب من بلدة إغيل في ولاية الحوز، على بعد حوالي 70 كيلومترا (43.5 ميلا) جنوب مراكش.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن مركز الزلزال كان على عمق 18 كيلومترا (11 ميلا) تحت سطح الأرض، في حين حددت وكالة الزلازل المغربية مركزه على عمق 8 كيلومترات (5 أميال). وفي كلتا الحالتين، فإن مثل هذه الزلازل السطحية أكثر خطورة.