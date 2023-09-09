المغرب على موعد مع شحنة ضخمة من القمح الروسي.. ماذا عن الزلزال؟

9 سبتمبر، 2023 1:48 م
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أخبار ليبيا 24 – متابعات
من المقرّر أن تتسلم الحكومة المغربية شحنة من القمح الروسي تبلغ 60 ألف طن، وذلك لأول مرة منذ بداية عام 2022.

وفيما سبق.. توقعت الحكومة المغربية أن يصل الإنتاج المحلي 75 مليون قنطار من الحبوب في موازنة 2023، لكن جاء الإنتاج الفعلي 55.1 مليون قنطار، وهو ما دفع الحكومة لدعم الاستيراد.

وفي الأثناء.. يواجه المغرب تداعيات زلزالٍ مدمر وصف بالأعنف منذ قرن بقوة 7 درجات على مقياس ريختر.
حيثُ بلغت حصيلة ضحايا زلزلا المغرب -حتى الآن- 822 حالة وفاة و672 إصابة، من بينها 205 إصابات خطيرة.

وزارة الداخلية في الرباط؛ أوضحت في أحدث بياناتٍ لها أنهُ جرى تسجيل 394 وفاة بإقليم الحوز، و271 وفاة بإقليم تارودانت، و91 وفاة بإقليم شيشاوة، و31 وفاة بإقليم ورزازات، و13 وفاة بمحافظة مراكش، و11 وفاة بإقليم أزيلال، و5 وفيات بمحافظة أغادير إداوتنان، و3 وفيات بالدار البيضاء الكبرى، وحالة وفاة واحدة بإقليم اليوسفية، بحسب حصيلة البيان.

9 سبتمبر، 2023 1:48 م
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